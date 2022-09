Regina Elisabetta, Buckingham Palace pubblica foto ufficiale lapide

Cinque giorni dopo la sepoltura di Elisabetta II, è stata svelata l'immagine della lapide della sovrana, che riposa nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor: è realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone

Cinque giorni dopo la maestosa cerimonia di sepoltura di Elisabetta II, Buckingham Palace ha pubblicato la foto ufficiale della lapide della sovrana. La regina Elisabetta è stata sepolta nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Situata nel memoriale di Giorgio VI, il padre di Elisabetta II morto nel 1952, la nuova lapide porta i nomi dei genitori della regina - l'ex re e regina madre Elisabetta (1900-2002) - e d'ora in poi quello della monarca e del marito Filippo (1921-2021). La lapide è realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone. Elisabetta II è morta l'8 settembre all'età di 96 anni, dopo più di 70 anni di regno, record per un sovrano del Regno Unito (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLA MORTE DELLA REGINA).