Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 giugno: la rassegna stampa

La fragile tregua tra Israele e Iran tiene banco sulle aperture dei principali quotidiani in edicola. La Repubblica islamica annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' e l'Idf toglie le restrizioni ai civili: esulta Trump dopo l'ira di ieri per le violazioni del cessate il fuoco. Spazio pure al vertice Nato, col sì alle spese militari al 5%. In evidenza anche il giallo della hostess 24enne morta dopo essere caduta da un balcone a Vienna e la scomparsa di Alvaro Vitali