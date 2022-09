Re Carlo III, monete con la sua effigie svelate dalla zecca del Regno

Le monete da 50 pence con la faccia del nuovo re d'Inghilterra saranno messe in circolazione entro la fine dell'anno. A differenza delle monete su cui compare la regina Elisabetta II, nelle nuove monete Carlo III non indossa la corona

Una nuova moneta raffigurante la testa del re Carlo III è stata esposta dalla Royal Mint a Londra, la zecca reale del Regno Unito. Il ritratto del re, che lo scultore Martin Jennings ha raffigurato nella direzione opposta a quella che raffigura sua madre, è stato approvato dallo stesso monarca, dopo l a morte della regina (LO SPECIALE) . E' stata prodotta anche una moneta commemorativa di re Carlo del valore di 5 sterline. Le monete da 50 pence con la sua faccia saranno messe in circolazione entro la fine del 2022, mentre quelle che raffiguranti la regina Elisabetta continueranno a essere valide. In circolazione ce ne sono circa 27 miliardi. All’inizio del 2023 cominceranno a essere coniate anche le altre monete con il ritratto di Carlo III, da 1 penny a 2 sterline (ROYAL FAMILY, DAI FUNERALI DI ELISABETTA AGLI IMPEGNI DI WILLIAM E KATE. FOTO)

La nuova moneta

L'artista Jennings ha ritratto re Carlo in maniera piuttosto fedele alla sua età attuale, ovvero 73 anni: la faccia del nuovo monarca è girata verso sinistra, il lato opposto rispetto alle monete su cui era raffigurata la regina, così come vuole la tradizione. A differenza delle monete su cui compare la regina Elisabetta II, nelle nuove monete il re non indossa la corona, come era accaduto per i precedenti re.