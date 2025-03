Trump: "Dobbiamo prenderci la Groenlandia". Venerdì la visita di Vance

Venerdì la criticata visita di Vance e moglie

Dopo le proteste da parte dei vertici politici di Groenlandia e Danimarca per l'annunciata visita di una delegazione Usa guidata dalla second lady, Trump ha comunque deciso di inviare lo stesso vice presidente JD Vance in missione nell'isola artica, che il tycoon da settimane minaccia di annettersi "in un modo o in altro". In un video pubblicato su X, Vance ha dichiarato che venerdì accompagnerà la moglie "per controllare la sicurezza", dell'isola più grande del mondo, territorio semiautonomo danese e di Copenaghen. L'annuncio di quello che appare come 'upgrade' di quella che era stata presentata come una visita culturale dalla second lady - che però veniva accompagnata dal consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz e dai ministri di Energia e Esercito - è arrivato subito dopo che la premier danese Mette Frederiksen aveva avuto parole durissime contro "l'inaccettabile pressione su Danimarca e Groenlandia" che Washington intende esercitare con questa visita.