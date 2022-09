1/10 ©IPA/Fotogramma

Dopo l'ultimo saluto alla regina Elisabetta, entra definitivamente nel vivo il regno di Carlo III, chiamato alla difficile sfida di far breccia nel cuore dei sudditi come l'amata madre lungo i 70 anni della sua sovranità. Un compito arduo, che vedrà il re impegnato nelle consuete funzioni svolte dal monarca britannico. Non prima di avere ultimato i giorni di lutto per la scomparsa della madre nella residenza di Balmoral

Il saluto della famiglia reale a Elisabetta II