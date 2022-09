Addio alla Regina, Truss: tra i più grandi leader di sempre

"Sostegno e devozione a Carlo III"

Il Parlamento britannico e il suo popolo sono pronti a garantire "sostegno e devozione a Sua Maestà re Carlo III", succeduto da ieri a sua madre dopo i 70 anni di regno della regina Elisabetta, ha affermato la premier Tory. Truss, come il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer e altri deputati, ha tessuto un commosso elogio funebre a tutto tondo della regina. E ha invitato tutti a prendere esempio da lei per affrontare ora con "coraggio" un passaggio che segna "un cambiamento delle nostre vite". Quindi ha rivolto un tributo a Carlo, plaudendo al "senso del dovere" che sta mostrando anche in questo momento di lutto e di dolore. Mentre non ha mancato di mettere in evidenza l'impegno del nuovo re su temi come "la conservazione" dell'ambiente, le questioni sociali, "la diplomazia" reale, evocando per il futuro "un'era carolina di progresso e speranza" verso l'ulteriore modernizzazione del Regno Unito.