Morte Regina Elisabetta II, le reazioni dei leader in UK e nel mondo

"La regina Elisabetta ha definito un'era". Lo scrive il presidente americano Joe Biden in un comunicato per la morte della sovrana britannica sottolineando che era una "donna di Stato dalla dignità e dalla costanza incomparabili". La regina Elisabetta "era più di una sovrana. Ha definito un'epoca. In un mondo in costante cambiamento, è stata una presenza stabile e una fonte di conforto e orgoglio per generazioni di britannici, molti dei quali non hanno mai conosciuto il loro paese senza di lei", ha sottolineato il presidente americano

Gran Bretagna, è morta la Regina Elisabetta II