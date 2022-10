Clima, statua di re Carlo imbrattata con una torta al Madame Tussauds

Dopo l'attacco ai 'Girasoli' di Van Gogh e alla tela di Monet in un museo a Potsdam, nuova azione in nome dell'ambientalismo

Due attivisti di Just Stop Oil hanno lanciato una torta di cioccolato contro la statua di cera di re Carlo al museo Madame Tussauds a Londra. Questa l'ultima impresa degli attivisti ambientali che chiedono di sospendere la concessione di licenze e di permessi per l'estrazione di petrolio e gas.

Ieri il purè sul quadro di Monet in Germania

Germania, purè di patate contro un quadro di Monet al Museo Barberini

Nelle ultime settimane, i giovani protestatari hanno tra l'altro bloccato il Dartford Bridge, rovesciato la zuppa di pomodoro contro il 'Girasoli' di Van Gogh a Londra e dipinto con spray arancione l'iconica facciata di vetro di Harrods, a Londra. La nuova 'impresa' arriva il giorno dopo quello in cui due manifestanti in Germania hanno imbrattato un dipinto di Monet con purè di patate. nche in Italia, dove a luglio, due ambientalisti di Ultima Generazione si sono incollati al vetro che protegge la Primavera di Sandro Botticelli alla Galleria degli Uffizi di Firenze. E a maggio scorso, ha fatto scalpore l'episodio del lancio di una torta contro La Gioconda al Louvre di Parigi, anche lei salvata dalla teca di vetro che la protegge. Tutto, in nome dell'ambientalismo.