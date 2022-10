Autobiografia del principe Harry: svelata la data di uscita del libro

La storia di Harry

Morte Elisabetta, il retroscena: lite tra Harry e Carlo per Meghan

Sul sito del libro, da cui si può preordinare l’autobiografia al momento solo per alcuni Paesi, si può leggere una sorta di presentazione legata alla pubblicazione. “E’ stata una delle immagini più forti del ventesimo secolo: due giovani ragazzi, due principi, che camminavano dietro la bara della madre mentre il mondo osservava con dolore e orrore. Mentre Diana, principessa del Galles, veniva sepolta, miliardi di persone si chiedevano cosa stessero pensando e provando i principi e come si sarebbero svolte le loro vite da quel momento in poi”, si legge. Per Harry, questa è “finalmente quella storia”. “Con la sua onestà cruda e incrollabile, Spare è una pubblicazione storica piena di intuizioni, rivelazioni, autoanalisi e sull'eterno potere dell'amore sul dolore”.

I proventi del libro

Il principe Harry, viene spiegato, “desidera sostenere gli enti di beneficenza britannici con donazioni che derivano dai proventi di Spare”. Il Duca di Sussex ha già donato 1.500.000 dollari a “Sentebale”, un'organizzazione da lui fondata e che sostiene i bambini in Lesotho e Botswana affetti da Aids. Il principe donerà anche all'organizzazione no-profit “WellChild” un importo di 300.000 sterline. WellChild, di cui è patron da quindici anni, permette a bambini e ragazzi con necessità mediche significative di essere assistiti a domicilio anziché in ospedale, quando possibile.