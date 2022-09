Morte Elisabetta, il retroscena: lite tra Harry e Carlo per Meghan

Non si spengono i riflettori sulla famiglia reale. Sopratutto a tenere banco sono i rumors sulle tensioni tra i Sussex e il neo re. Si parla di liti infuocate tra padre e figlio dove la miccia è sempre Meghan Markle. Il principe Harry – rivela il Sun – si sarebbe rifiutato di cenare con re Carlo e col fratello William, la sera della morte della regina, per il divieto di portare anche Meghan a Balmoral assieme agli altri reali. A causa della lite, Harry avrebbe anche perso il volo che ha portato William, il principe Andrea, l’altro figlio della regina, Edoardo, e sua moglie Sophie al capezzale di Elisabetta. Harry fu costretto dunque a viaggiare da solo e arrivò in ritardo: addirittura, la Bbc diede l’annuncio della morte di Elisabetta, alle 18.30, quando il duca di Sussex era ancora in volo.