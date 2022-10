Media: il principe Harry e Meghan Markle cercano nuova casa negli Usa

Il principe Harry e Meghan Markle sembrano intenzionati a trasferirsi. Secondo The Sun, i duchi di Sussex stanno pensando di lasciare la loro casa di Montecito, acquistata nel giugno 2020, appena sei mesi dopo l'annuncio del passo indietro come membri della famiglia reale. La nuova dimora si troverebbe a Hope Ranch, località ritenuta dalla coppia più sicura. La loro attuale casa da 14 milioni di dollari vanta nove camere da letto e 19 bagni. Si trova su 7,4 acri con vista sull'Oceano Pacifico ed è dotata di un teatro privato, palestra, spa, cantina, piscina e una zona separata dove la madre di Meghan, Doria Ragland, soggiorna quando è in visita. La notizia di questo prossimo trasloco arriva poche settimane dopo che il principe William e Kate Middleton sono andati ad abitare a Windsor all’Adelaide Cottage.

Numerosi furti nella zona

A Hope Ranch i costi delle case superano i 22 milioni di dollari e secondo Harry e Meghan sarebbe una comunità più tranquilla per crescere i loro due figli Archie e Lili. Il Sun riporta che "sofisticate bande di ladri fuori dall'area" specializzate in crimini contro il patrimonio di alto valore hanno preso di mira Montecito, patria non solo dei Sussex, ma anche di celebrità come Adam Levine dei Maroon 5, Katy Perry, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Ariana Grande. A maggio, la casa di Harry e Meghan a Montecito è stata oggetto di incursioni due volte in 12 giorni: i registri della polizia di Santa Barbara mostrano infatti che il 19 e il 31 maggio sono stati rilevati tentativi di intrusione.