William e Harry di nuovo insieme tra la folla a Windsor

Momento di riavvicinamento per il principe William e Harry. I due figli di Carlo e di Diana, di cui il primo divenuto due giorni fa erede al trono del Regno Unito, si sono ritrovati di fronte al palazzo reale dei Windsor e hanno passato in rassegna insieme, con le rispettive consorti Kate e Meghan al fianco, i tanti mazzi di fiori lasciati dinanzi all'ingresso dalla folla in memoria e in onore della loro nonna, la regina Elisabetta, morta l'8 settembre. I presenti hanno seguito in silenzio le due coppie e poi sono esplosi in un applauso quando i quattro si sono avvicinati per salutare e ringraziare. (MORTE REGINA ELISABETTA II. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)