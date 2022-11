12/15 ©IPA/Fotogramma

Sempre sul fronte look, Kate Middleton ha messo a segno un altro colpo con la sua apparizione in total look cammello, una scelta di stile che non adotta per la prima volta. La principessa del Galles si è recata in visita a Scarborough col principe William al centro comunitario The Street. Il look è composto da abito midi Gabriela Hearst, cappotto Max & Co., scarpe Ralph Lauren, borsa DeMellier. Gli orecchini, davvero accessibili, sono di Accessorize

Kate Middleton: "La tossicodipendenza non è una scelta"