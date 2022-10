Kate Middleton: "La tossicodipendenza non è una scelta"

Mondo

Il 31 agosto 1997 Lady D moriva in un incidente stradale a Parigi. Nel corso della sua vita è uscita spesso dai confini del suo ruolo istituzionale parlando dei problemi del suo rapporto con il principe Carlo, ma anche di come non si sentisse a suo agio nella Royal Family e della sua volontà di aiutare i più deboli

Diana Spencer, per tutto il mondo Lady D, moriva 25 anni fa - il 31 agosto 1997 - in un incidente d'auto nel tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Figura amata, tormentata e mai dimenticata, in più occasioni ha parlato del suo matrimonio con il principe Carlo, della sofferenza per il rapporto di lui con Camilla Parker Bowles e del significato che per lei aveva l’amore. Ma ha spesso avuto parole anche per il suo ruolo all’interno della Royal Family, per i figli e per l’impegno sociale al quale ha dedicato gran parte della sua vita. Ecco le sue 10 frasi più iconiche