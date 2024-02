Fedez-Ferragni, prime parole del rapper dopo le voci di separazione

“Vi pare un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Cosa succede però non verrò a dirlo a voi, non mi interessano le illazioni della gente”. Così il rapper ha risposto all'inviato di Pomeriggio Cinque, che lo ha intercettato per strada sotto casa di un amico. Si tratta delle prime dichiarazioni di Fedez dopo le voci relative alla fine del suo matrimonio

Poi, ecco la domanda tanto attesa. “E’ vera questa storia?”. “Secondo voi?” la replica di Fedez . “E’ una messa in scena?”, la domanda del giornalista Mediaset. “Vi pare un gioco?”, la risposta secca. “Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Cosa succede però non verrò a dirlo a voi, non mi interessano le illazioni della gente”, ha aggiunto. “Chiunque può parlare di quello che vuole io ho altre priorità e le priorità sono i miei figli. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni perchè sono un personaggio pubblico ma non posso rispondere", ha poi ribadito. Fedez ha quindi confermato che sarà presente alla sfilata di Donatella Versace in calendario questa sera alla Fashion Week. "E' una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento", ha spiegato.

Le indiscrezioni di Dagospia

Le prime indiscrezioni sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni erano state diffuse nella giornata di ieri, 22 febbraio, da Dagospia. Il popolare sito di gossip, infatti, aveva scritto che dietro la crisi della coppia ci sarebbero state le numerose difficoltà affrontate in seguito alle vicende giudiziarie in cui l'imprenditrice digitale si è trovata coinvolta. Negli ultimi tempi, comunque, sui social erano non erano più apparse foto dei due. Le immagini postate a San Valentino, con rose rosse e una cena romantica, avevano fatto ben sperare i fan della coppia. Ma così non è stato, tanto che sempre Dagospia aveva ricostruito la vicende raccontando di una recente fuga a Miami di Fedez con la sua storica assistente. Le voci di crisi, comunque, circolavano già da alcuni mesi. Si era parlato di un rapporto in bilico già dopo Sanremo 2023, di una crisi apparentemente superata e della volontà di lei di stare vicino al marito in un momento in cui il rapper ha dovuto affrontato alcuni seri problemi di salute. Fino, poi, al "caso Balocco", con Chiara Ferragni finita sulle prime pagine della cronaca nazionale e non. Ancora stando a Dagospia, Fedez si sarebbe mostrato meno generoso nei confronti della moglie, che l'aveva perdonato post-Sanremo, rinfacciandole il peso dei suoi guai giudiziari anche sulle sue imprese.

Le parole della mamma di Fedez

Proprio nelle scorse ore avave parlato anche Annamaria "Tatiana" Berrinzaghi, rispondendo alle domande dell'AdnKronos. Raggiunta telefonicamente, la madre di Fedez ha voluto proteggere la privacy del figlio e di Chiara. "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dire. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla", aveva sottolineato.