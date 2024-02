Crisi Chiara Ferragni e Fedez, parla la mamma di lui: "Speriamo bene"

La notizia della presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è stata data da Dagospia nella mattinata di giovedì 22 febbraio. La coppia, da tempo in crisi, non avrebbe retto il colpo delle ultime settimane (dal caso Balocco che ha coinvolto l'influencer alla puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio) e il rapper avrebbe lasciato l'attico di Citylife, ponendo fine alla relazione. Mentre i diretti interessati hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni, scomparendo anche dai social, la madre e manager di Fedez, Annamaria "Tatiana" Berrinzaghi, ha risposto alle domande di AdnKronos.

Crisi Chiara Ferragni e Fedez: cos'ha detto la madre e manager di lui

Raggiunta telefonicamente da AdnKronos, la madre di Fedez ha protetto la privacy del figlio e di sua moglie. "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla", ha detto. Per poi concludere: "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene". Intanto, proseguono le supposizioni su quanto accaduto. Come riportato dall'Ansa, alcune fonti vicine alla coppia avrebbero confermato che il rapper è andato via da casa. Chiara non era preparata, sostengono. E, ora, sta cercando di capire se la scelta di Fedez è definitiva o se il rapporto può essere recuperato.