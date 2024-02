Milano Fashion Week 2024, le mostre e gli eventi aperti al pubblico

Come per ogni settimana della moda, i residenti e tutti coloro che trascorreranno qualche giorno a a Milano per le sfilate potranno segnare in agenda una sosta alle principali mostre tematiche per le quali si prevede grande afflusso di visitatori. A Casa Manzoni, l' anteprima di "Walter Albini. Il talento, lo stilista" , mostra aperta dal 23 marzo al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato. All'Accademia del Lusso in via Montenapoleone, inaugura “ Fifties in Fashion ”, un viaggio nello stile del decennio nel quale lo stile Made in Italy si è ritagliato il proprio posto nel mondo. Curata da Stefano Dominella , presidente onorario di Gattinoni Couture, l'esposizione include capi di Schuberth come di Fernanda Gattinoni, ed è aperta tutti i giorni ad ingresso libero. Moda e fotografia sono, invece, protagoniste da Armani/Silos, straordinariamente aperto nei giorni della Fashion Week dalle 11 alle 19 per la mostra " Aldo Fallai per Giorgio Armani 1977-2021 ". Alla Galleria 29 Arts in Progress, fino al 16 marzo, altre foto di moda all'interno di “ Michel Haddi: Beyond Fashion ”. Alla Fondazione Sozzani, per la prima volta in Italia, le foto, gli oggetti d'arte e le performance artistiche di “ Michaela Stark's party show ”. Proseguono le mostre di foto di Juergen Teller alla Triennale e "Fantasmagoria Callas" al Museo Teatrale alla Scala con gli abiti di scena della leggendaria soprano.

Gli eventi collaterali sparsi per Milano

Se è vero che le sfilate in calendario alla Fashion Week milanese restano perlopiù eventi esclusivi aperti materialmente alla stampa, agli addetti ai lavori e a selezionatissimi ospiti vip, da qualche anno alcuni brand hanno deciso di accogliere ai fashion show una parte di pubblico con modalità differenti.

Per Diesel questo è il terzo appuntamento a cui l'accesso è permesso agli studenti e agli appassionati di moda che hanno fatto richiesta per primi ai mille e-ticket messi a disposizione per la grande presentazione di Via Rubattino di mercoledì 21 febbraio. Molti meno, solo cinque posti, quelli resi disponibili da Philosophy by Lorenzo Serafini che ha selezionato i cinque ospiti via social, tra gli utenti che più interagiscono con la pagina ufficiale Instagram.

Basterà recarsi sul posto, al Quadrilatero della Moda, invece, per assistere al lancio del progetto “Red Collar” di Sara Battaglia. L'evento, che sostiene le donne vittime di violenza, è in programma per il 20 febbraio in Via della Croce ed è realizzato in collaborazione con Wolford e Kering Eyewear.

Al Fashion Hub, aperto a Palazzo Giureconsulti da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio dalle 9:00 alle 19:00, il programma è vastissimo e spazia dalle presentazioni, alle esposizioni ai dibattiti.

Alla Casa degli Artisti, il 24 e il 25 febbraio, gli interessati potranno accedere liberamente agli appuntamenti di “Milan Loves Seoul”, incentrato sullo scambio culturale tra Italia e Corea nei settori beauty e moda - con spazio per dodici designer coreani emergenti.

Ancora beauty con Clarins che offre dal lunedì alla domenica, con orari variabili, i servizi della Recharge Room, dalle consulenze a test dei prodotti con make-up per i visitatori. Ma non è certo l'unico spazio aperto al pubblico: le opportunità per immergersi nell'atmosfera glamour della settimana della moda sono ad ogni angolo della città. E per gli appassionati di celebrity c'è sempre il vip watching: anche quest'anno alle sfilate di Milano non mancheranno le star della musica, del cinema e della moda. Basterà passeggiare per le vie del centro per accorgersi della loro presenza.