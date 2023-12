Scala, ritrovata la vestaglia di Maria Callas firmata da Zeffirelli

Un riesame dei materiali conservati e un confronto con la documentazione fotografica hanno permesso di identificare correttamente gli elementi del costume di Fiorilla disegnato da Franco Zeffirelli per Il turco in Italia del 1955

L’Archivio Storico Artistico del Teatro alla Scala ha intrapreso una serie di iniziative di riordino, catalogazione e restauro che investono diversi ambiti dell’immenso patrimonio conservato. Nella prima settimana di dicembre una sessione di fotografie a 360° di una selezione di costumi storici è stata l’occasione per revisionare la catalogazione dei materiali conservati e riconoscere tra i costumi generici una vestaglia indossata da Maria Callas nell’edizione dell’aprile 1955 del Turco in Italia di Rossini diretta da Gianandrea Gavazzeni.

I costumi disegnati da Zeffirelli

Tra i costumi disegnati da Franco Zeffirelli era catalogata una camicia da notte bianca con bustino. L’unica foto conservata nel nostro Archivio fotografico della scena in casa di Don Geronio ci mostra la Callas che indossa, oltre alla camicia da notte, una vestaglia di pizzo dal colore non definibile perché l’immagine è in bianco e nero. Preparando il materiale per le giornate dedicate alla digitalizzazione dei costumi storici, la responsabile del magazzino costumi ha ritrovato in una scatola con materiale generico de Il turco in Italia una vestaglia di pizzo rosa senza nome. La vestaglia corrisponde esattamente a quella indossata dalla Callas nella foto e alla descrizione dei costumi di Fiorilla contenuta nei libri di sartoria dove il n° 171 risulta composto da “camicia tela seta bianca guarnizione pizzo bianco nastri rosa / vestaglia pizzo tenda rosa”.