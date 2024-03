Fedez cancella dal profilo la foto di famiglia con Chiara Ferragni

Non solo la separazione fisica. Il cantante ha anche pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni post criptici che alimentano i dubbi sulla sua relazione con Chiara Ferragni. In un primo post, Fedez canta un pezzo della sua canzone "L'hai voluto tu", mentre in un secondo post pubblica una parte specifica del brano che recita: "Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è no".

Chiara Ferragni, intanto, è volata a New York per impegni di lavoro. Dalle foto che lei stessa ha pubblicato sui social, la influencer ringrazia i suoi follower per l'appoggio e l'affetto dimostrato in questo momento difficile. Fedez si trova invece a Rozzano, nel suo quartiere d'origine, a casa dei genitori. Insieme a lui ci sono i figli Leone e Vittoria, che approfittano del viaggio di lavoro negli Stati Uniti della loro mamma per trascorrere del tempo con il papà. I due bambini hanno anche dormito nella cameretta che era del rapper da piccolo, come mostrato in una foto pubblicata da Fedez, in cui però i bambini non sono presenti.