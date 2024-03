“Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘bellissima’ cover che è stata fatta”, ha detto Chiara Ferragni sulle sue storie Instagram in merito alla copertina del settimanale che la vede ritratta come un clown. L'influencer ha già dato "mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale"

È di ieri la notizia del nuovo numero de L’Espresso con Chiara Ferragni versione Joker in copertina. Un colpo basso per l’influencer da più di ventinove milioni di follower, difesa pubblicamente anche da Fedez sui social, nonostante la crisi coniugale che ha travolto la coppia. Chiara ha ironizzato sulla vicenda: “Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘bellissima’ cover che è stata fatta”, ha detto sulle sue storie Instagram. “Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse”, ha proseguito. “Però, davvero, mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa in osservata. Quindi grazie, perché anche nei momenti più duri voi ci siete e per me è importantissimo”.

Chiara Ferragni ha fatto, inoltre, sapere in una nota di aver dato “mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, inclusa quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.