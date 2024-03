Chiara Ferragni, polemiche sulla copertina dell'Espresso per l'8 marzo

Il ritratto, in cui appare come un jocker dal trucco calato, già in circolazione sui social, ha suscitato più di una reazione tra gli utenti che lo reputano offensivo e irrispettoso

Sempre al centro della cronaca, a Chiara Ferragni è dedicata anche la copertina del numero dell’Espresso in edicola domani 8 marzo. Il ritratto, in cui appare come un jocker dal trucco calato, già in circolazione sui social, ha suscitato più di una reazione tra gli utenti che lo reputano offensivo e irrispettoso.

L'articolo del settimanale

L’imprenditrice e influencer da qualche mese ormai sta affrontando le conseguenze legate al cosiddetto pandoro-gate, con relativa multa dell’Antitrust, che ha dato il via ad alcune indagini circa il suo operato tra campagne commerciali e di beneficenza. In particolare con un servizio dal titolo “Ferragni spa, il lato oscuro di Chiara", il settimanale ha delineato il quadro societario della manager e messo in evidenza come le sue aziende sono connesse tra loro: "Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L'influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa".