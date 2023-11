La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a CityLife. Ecco i dettagli

Chiara Ferragni e Fedez sono felicissimi e orgogliosi della loro nuova casa, un progetto a cui stanno lavorando con impegno da tantissimo tempo che per loro ha un valore enorme poiché si tratta della prima abitazione acquistata in due da quando hanno messo su famiglia. L'appartamento che si trova al piano attico delle residenze Libeskind 2 di CityLife (lo stesso quartiere dove la coppia ha abitato negli ultimi cinque anni) è stato costruito da zero sulla base delle esigenze dei proprietari, un dettaglio non da poco visto che sia Ferragni che Fedez hanno delle esigenze specifiche, soprattutto per la cabina armadio . Come è logico, questo spazio è stato pensato fin nei minimi dettagli dall'imprenditrice e fashion influencer. Nella vecchia casa, la cabina armadio, oltre a contenere abiti e accessori, ha sempre fatto da sfondo ai “fit check” dell'imprenditrice, molto amati dai suoi fan ed è logico che adesso, grazie alla presenza di un lavabo (dettaglio mostrato fugacemente da Fedez in un video), fungerà anche da camerino . Insomma, questo spazio sarà il nuovo regno della trentaseienne e di suo marito.

Nella nuova casa c'è già l'albero di Natale

L'home tour di Fedez e Chiara Ferragni comprende uno sguardo al bagno padronale (già mostrato da lei prima del trasloco),tutto sui toni del beige sabbia e rivestito di marmo come buona parte del resto della casa. Mentre in questi spazi manca ancora qualche dettaglio (i vetri della doccia, dicono), il resto sembra davvero più che a buon punto. Complete le camere dei due bambini, che hanno un design geometrico stile circus sul pavimento, i corridoi (dove sono stati appesi alcuni dei più bei ritratti della famiglia e dei suoi membri) e il soggiorno nel quale campeggia uno splendido albero di Natale arricchito con addobbi rossi e soldati in stile Schiaccianoci, in tendenza nelle ultime stagioni.

Precedentemente avevamo già visto i lussuosi divani in velluto rosso che occupano la stanza cinema della casa, uno spazio di cui i Ferragnez vanno particolarmente fieri, e i dettagli curatissimi dei rivestimenti, tutti progettati da 13.1 Architecture & Decor Studio co-fondato da Filippo Fiora, architetto nonché uno degli amici più cari di Chiara Ferragni.

Fiora ha dato il benvenuto social alla coppia di amici (e clienti) con una foto in cui siede con Chiara Ferragni su uno dei divani moderni della casa. Sotto la foto ha sottolineato che il progetto della nuova casa è un altro pezzo di vita che lo legherà per sempre alla sua amica Ferragni che non smette di ringraziarlo per aver costruito con lei il suo nuovo sogno.