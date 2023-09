Chiara Ferragni, la nuova casa è quasi pronta ed è tutta su misura

Gli interni lussuosi della nuova casa

“La nuova casa è quasi pronta”, Chiara Ferragni può dirlo chiaramente anche sui social, ora che tutti gli ambienti, o quasi, sembrano ultimati.

Mancano ancora degli arredi nei bagni (in quello di Leone, che presenta una cabina doccia da rifinire) e gli specchi alle pareti del bagno che lei dividerà con Fedez (con doppio lavabo in marmo color sabbia) ma, a parte questo, tutto sembra andare secondo i piani che prevedono la consegna delle chiavi entro questa stagione.

In attesa di traslocare con tutta la famiglia, Chiara Ferragni mostra con entusiasmo i frutti del suo lavoro col team di architetti e progettisti che hanno reso possibile la realizzazione della casa dei suoi sogni, la prima in assoluto che acquista insieme al marito rapper - quella in cui vivono adesso è in affitto.

Tutto è a misura delle sue esigenze e di quelle dei suoi bambini, il cui stile si riflette nei rivestimenti scelti per gli spazi di ciascuno. Bagno in marmo grigio per Leone, rosa per Vittoria. Tutta la casa sembra seguire una linea cromatica morbida, luminosa ed elegante. Il design, invece, è ricercato e sofisticato e si fonda sulle linee sinuose. La stanza più bella? La sala da pranzo curvilinea rivestita da armadi su misura e con uno splendido pavimento in legno intarsiato.