The Ferragnez: Sanremo Special in streaming su Prime Video: recensione

L'imprenditrice e il rapper svelano ciò che ancora non sappiamo della settimana del Festival della canzone italiana 2023, una delle più vorticose e appassionanti della loro vita familiare. Ecco di cosa parla l'episodio aggiuntivo della seconda stagione del reality show, in streaming dal 14 settembre

Ha senso fare uscire adesso una puntata incentrata su fatti accaduti sette mesi fa di cui chiunque abbia uno smartphone o una tv conosce i dettagli (e pure gli sviluppi successivi)? Certo che sì, considerato il peso mediatico dei protagonisti, Chiara Ferragni e Fedez e il contesto, il mitico Festival della canzone italiana, l'ambientazione di The Ferragnez: Sanremo Special, l'episodio aggiuntivo della seconda stagione della serie televisiva The Ferragnez, nel catalogo Prime Video, visibile anche via Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick.

Ferragni ha definito il suo Saremo una vittoria da celebrare, da qui l'idea di una puntata speciale, disponibile in streaming da oggi, 14 settembre. Ecco perché è imperdibile (e non solo per i fan dell'imprenditrice).

L'attesa di Sanremo

Chi segue il racconto social quotidiano delle vite di Chiara Ferragni e Fedez - ma anche chi è al passo con il reality show The Ferragnez in onda sul piccolo schermo dal 2021 - sa che alcune circostanze dei giorni di Sanremo 2023 sono rimaste avvolte nella nebbia e nel silenzio. Dopo la settimana più vorticosa delle loro vite, Ferragni e Fedez sono stati apparentemente separati, senza chiarire realmente cosa era successo una volta spenti i riflettori della finale di Sanremo, serata in cui Chiara è stata co-conduttrice e Fedez è stato protagonista di un bacio con Rosa Chemical che ha dato origine a numerose polemiche.

“È il mio momento”, dice Chiara, che seguiamo nella preparazione alla sua settimana caldissima - un percorso che già aveva occupato parte delle puntate della seconda stagione dello show trasmesse lo scorso maggio - una parte che occupa più della metà della durata dello Speciale, quasi a ricordare che è l'attesa del Festival di Sanremo è essa stessa il Festival di Sanremo.

Le prove, i regali portafortuna (ferri di cavallo, biglietti dei suoi bambini e un corno rosso in bella vista prima della diretta) e i fitting dei suoi splendidi abiti, non tolgono l'attenzione alle emozioni, decisamente al centro dell'episodio. approfondimento Sanremo, Rosa Chemical parla del bacio a Fedez: “Nulla di preparato”

Chiara e Federico: la sfida (di coppia) del Festival

“È la puntata delle lacrime”, dice Ferragni che si mostra molte volte col volto rigato dal pianto e parla con la voce rotta. È lei, così fragile e così forte, così umana, la vera protagonista di Sanremo - il più visto di sempre, stando ai dati di ascolto - e dello Speciale in streaming.

Il racconto convince e coinvolge procedendo su più binari: Chiara contro sé stessa, la fashion icon sempre inappuntabile sui social contro la donna e la professionista che si scopre più spirituale ed emotiva che mai. E poi, Chiara contro Federico, marito e moglie e personaggi pubblici forti che sperimentano una fragilità di coppia tutta nuova.

Ferragni afferma, grata, di aver sentito tutto il calore di chi le ha dato il coraggio di affrontare la sfida enorme di Sanremo. L'unico a non supportarla è Fedez che vive un Festival tutto suo, che diventa protagonista, forse anche suo malgrado. E Chiara conclude: “Non possiamo portarlo da nessuna parte”. approfondimento Sanremo 2023, Articolo 31 e Fedez: "Giorgia, legalizzala"

Chiara Ferragni: una fashion icon a Sanremo

Litigi e riconciliazioni a parte (non è uno spoiler, come certamente saprà il popolo social, tra i due nel giro di qualche settimana è tornato il sereno), The Ferragnez: Sanremo Special riporta gli appassionati di moda e non solo nella magia della settimana sanremese 2023 che sarà per sempre ricordata come una delle più glamour di sempre.

Come sottolineano gli addetti ai lavori che compaiono in puntata, al Festival di Sanremo è un mix potente di spettacolo dove la musica, incredibilmente, non ha il ruolo principale.

Inutile dire che Chiara Ferragni (“di una bellezza abbagliante”, parola di Amadeus e Morandi sul palco) ha innalzato l'asticella della moda all'interno della kermesse con i suoi dress fatti su misura ed estremamente significativi. Lei, che nel suo ruolo inedito di co-conduttrice è stata una scoperta, col suo guardaroba ha segnato un prima e un dopo nella storia dei look da Festival. Chi salirà su quel palco dopo di lei, avrà un precedente davvero importante con cui confrontarsi.

Ripercorrendo, ancora una volta, le prove dei vestiti negli eleganti atelier di Parigi di Dior e di Schiaparelli (anche queste mostrate in puntata), si sogna, dunque, insieme a Chiara Ferragni perché, alla fine, è questo il vero messaggio della storia umana e professionale dell'imprenditrice italiana più famosa di Instagram: se si crede con forza in sé stessi, nessuna sfida è insuperabile (nemmeno quelle di coppia). approfondimento Chiara Ferragni a Sanremo 2023 indosserà abiti di Dior e Schiaparelli

