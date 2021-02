Pilates, 5 esercizi per la schiena da fare a casa

Questo metodo di allenamento è perfetto per alleviare diversi dolori alla schiena, in particolare la lombalgia

Praticare pilates aiuta molto le persone con dolori alla schiena. In questo periodo, causa il tanto tempo che stiamo trascorrendo a casa, non c'è da stupirsi se in molti stiano soffrendo di dolori alla schiena : vita sedentaria e cattiva postura possono essere deleteri per i muscoli e per le ossa. Per questo motivo praticare pilates può aiutare a trovare sollievo dai dolori e regalare alla schiena maggiore flessibilità .

Per praticare gli esercizi di pilates adatti alla schiena basta un tappetino , di quelli che si usano anche per fare yoga. I principianti devono fare attenzione a non esasperare troppo le posture, allungandosi e piegandosi in base alle proprie possibilità. Continuando a praticare con costanza si potranno acquisire maggiore flessibilità ed elasticità. Ecco allora cinque esercizi perfetti per la schiena, da fare comodamente a casa.

Piegamento del busto in avanti

Posizionarsi in posizione eretta e ben allineata, piegare il busto in avanti avvicinando, se possibile, la testa alle ginocchia. Per aiutare il movimento, con le mani bisogna aggrapparsi alle caviglie oppure, se abbiamo abbastanza flessibilità, possiamo toccare per terra. Attenzione a non flettere mai le ginocchia, è importante mantenere sempre le gambe tese. Una volta raggiunta la posizione, tenerla per almeno trenta secondi.

Allungamento

In piedi con le gambe unite, sollevare un asciugamano sopra della testa mantenendo le braccia tese. Le gambe devono restare unite e distese: da questa posizione iniziare a piegarsi lentamente verso le ginocchia. Attenzione a non forzare troppo, ma cercare di raggiungere il punto massimo di flessione. Gli addominali devono essere tesi e la colonna piegata ad arco. Restare in posizione per qualche secondo.