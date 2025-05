Cortona Comics, ospiti e programma della nuova edizione

Dal 31 maggio al 2 giugno, tre giorni di incontri dedicati interamente al fumetto, con una ricchissima artist alley piena di star del fumetto italiano e internazionale ascolta articolo

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, Cortona ospita la terza edizione di Cortona Comics, che punta ancora di più con forza sull’universo della nona arte, moltiplicando gli appuntamenti, le iniziative speciali e i protagonisti. Quest'anno infatti, tutti gli ospiti, più di 50, saranno concentrati in un lungo weekend, con 3 giorni di immersione totale nel mondo delle nuvole, con un programma fitto e ambizioso, imperdibile per ogni appassionato. "Siamo felici e orgogliosi di vedere Cortona Comics crescere anno dopo anno, diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale. Questa edizione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra visione: offrire una manifestazione di qualità, capace di coniugare cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio – afferma Fabio Procacci, Amministratore di Cortona Sviluppo – Crediamo fermamente nel potere del fumetto come linguaggio universale, capace di parlare a tutte le generazioni e di creare connessioni profonde tra pubblico, autori e luoghi. E non è tutto: a breve sveleremo altre sorprese che renderanno questa edizione ancora più speciale". Una dichiarazione di intenti che ben si sposa con la crescita della manifestazione, che sin dalla prima edizione ha manifestato l'ambizione di trovare uno spazio ben definito nel panorama dei festival dedicati al fumetto. Questa mission si è sempre esplicitata con l'approccio che segue il modello delle artist alley internazionali, con la centralità degli autori ospiti, saranno a disposizione del pubblico per incontri, sessioni di firma, disegno dal vivo e momenti di dialogo. "Il punto di forza della manifestazione è proprio quello di poter incontrare tantissimi autori contemporaneamente - afferma Filippo Conte, direttore artistico di Cortona Comics -scambiare chiacchiere, farsi dedicare le storie del cuore o anche assistere e/o partecipare agli incontri esclusivi che abbiamo organizzato". A dare forza a queste parole anche Domenico Monteforte, organizzatore dell'evento che sottolinea quanto sia importante: "Valorizzare la creatività, la narrazione visiva e il talento degli artisti italiani e internazionali. Oggi, che siamo arrivati alla terza edizione, siamo orgogliosi di poter affermare che partecipare al Cortona Comics sia diventata un'esperienza unica, sia per il pubblico, che per gli stessi autori, vuoi per come è impostata, vuoi per lo splendore della cornice in cui è inserita". A completare il "triumvirato" nell'organizzazione insieme a Conte e Monteforte, il disegnatore Umberto Sacchelli, ideatore delle locandine e di ogni immagine che contiene le due mascotte della fiera, il leone alato Piuma e Cittino, il piccolo etrusco, a dimostrazione del legame con il territorio. Sacchelli sarà presente anche con una sua mostra personale, dedicata ai suoi lavori sulla serie "Le Cronache di Arda" una saga fantasy che ha già conquistato il pubblico.

Le mostre Sono proprio le mostre l'anima del Cortona Comics, con una proposta che ogni anno fornisce un panorama esclusivo per ammirare il lavoro degli autori più amati. Quest'anno, oltre a Sacchelli, ci sarà la personale dedicata a Silvia Ziche, ospite d'onore che riceverà anche lo Jac d'oro, il premio alla carriera nel fumetto umoristico dedicato al grande Jacovitti; quindi, il tributo a Puccini, nelle illustrazioni di Michela Frare, una mostra che sarà collocata all'interno del MAEC, il museo di arte e cultura etrusca, rappresentando una delle iniziative parallele. Quest’anno, ci sarà infatti un evento dentro l'evento, con il convegno dedicato a "Museo e fumetto", un’iniziativa prestigiosa che nasce dall'idea di legare i fumetti ai musei statali autonomi. Il progetto, che ha radici nel 2016, da Obvia per il MANN (Museo archeologico nazionale di Napoli) - Out of Boundaries Viral Art Dissemination – adottato dall’allora direttore Paolo Giulierini, viene oggi portato dallo stesso Giulierini a Cortona, con un convegno che rappresenta la decisa caratterizzazione di comunicazione e cultura dell’evento. Giulierini sarà così l’anfitrione di una giornata, quella di Domenica 1° giugno, interamente dedicata all’incontro tra fumetti e musei, che avrà come relatori/ospiti anche personalità del mondo del fumetto, come Mario Punzo, della Scuola internazionale di Comix di Napoli, Daniela Savy e Carla Langella, dell’Università Federico II di Napoli e gli autori Blasco Pisapia e Paolo Bacilieri, che già hanno storie dedicate al rapporto tra fumetti e musei.

L'artist alley A proposito di autori, più di 50 si diceva, che copriranno tutte le varie declinazioni e generi del fumetto: si parte dalla scuola Disney e del fumetto umoristico, da sempre un fiore all’occhiello della manifestazione, con una selezione di eccellenza che vede Freccero, Casty, D’ippolito, Faccini, Bigarella, Soffritti, Gabella, etc., insieme all’associazione Papersera, da sempre partner del Cortona Comics. Altri partner saranno “Horror-dipendenza”, il popolare gruppo gestito da Silvia Riccò, che avrà un format quotidiano dedicato al mister, al noir e all’orrore, il celeberrimo Pietro Ubaldi, l’uomo dalle mille voci, che farà da mattatore, tra le battaglie di disegni e i momenti di approfondimento del salotto al centro del chiostro e molti altri, a testimonianza di una crescita esponenziale dell’esperienza che vive anche in altre piattaforme. Ospiti di gran valore, dal gusto anche internazionale, con le conferme dei grandi autori che hanno conquistato il mercato dei comics USA, ai quali si aggiungono altre eccellenze del genere: ai “padroni di casa” (sono entrambi di Cortona) Sanapo e Santucci, si confermano quindi Carmine Di Giandomenico, Elena Casagrande, Gabriele Dell’Otto, che saranno affiancati da Giuseppe Camuncoli e dallo statunitense Scott Hampton, nel suo primo tour italiano, ciliegina sulla torta di una selezione di “mostri sacri” dei comics Marvel e DC. Ma sarà attivo tantissimo anche il fumetto italiano, dalla tradizione della Bonelli, con autori come Fantelli, Mangiantini, Bocci, etc., a quella più autoriale, con Daniele Caluri, Stefano Zattera, Sualzo e poi Soldatich, Di Grazia, Garaffo, Gaggia, Chiacchiera, Ruggeri e moltissimi altri.

I workshop Un festival interamente dedicato al fumetto e ai suoi protagonisti, che replicherà anche i fortunati workshop didattici dell'anno scorso, tenuti da Teresa Cherubini, Mariateresa Conte e, da quest'anno, Francesca Romana Torre, che presenterà anche le proprie opere. Presto anche le modalità per le prenotazioni per questi corsi speciali, che andranno ad affiancarsi a quelli già iniziati nelle scuole del territorio, che hanno come obiettivo quello della realizzazione di un fumetto sulla storia di Cortona, già in programma per il prossimo anno.