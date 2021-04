Allenamento a casa, 7 accessori e piccoli attrezzi da avere

Anche per chi non dispone di grandi spazi, è possibile crearsi un vero e proprio angolo di home fitness con poca spesa Condividi:

Se con l’arrivo della bella stagione desiderate rimettervi in forma per poter affrontare lunghe e piacevoli passeggiate all’aria aperta, o anche solo per sfoggiare un fisico che vi fa sentire a vostro agio, con le palestre ancora chiuse per l’emergenza sanitaria non avete scelta: dovete crearvi un angolo fitness dentro casa. E se l’abitazione è piccola e non c’è spazio? Niente paura, non avrete bisogno di grandi superfici per tenere i muscoli allenati, ma vi basteranno alcuni semplici attrezzi che potrete facilmente mimetizzare tra le riviste in salotto. Vediamoli insieme.

Manubri approfondimento Allenamento da fare a casa, 8 esercizi da fare tutti i giorni Come riporta Esquire, secondo una ricerca della McMaster University condotta dal kinesiologo Stuart Phillips, per diventare più muscolosi non serve sollevare macigni. Basta piuttosto alzare pesetti leggeri per favorire l’aumento della massa e della forza muscolare. Ecco quindi che con poca fatica e con un set da 2 manubri soft da 0,5 Kg, potrete ottenere una muscolatura che si fa guardare. Ruota per addominali Si chiama ab wheel, dove "ab" sta per abdomen: questa ruota permette di far lavorare contemporaneamente non solo gli addominali ma anche i dorsali e i muscoli delle braccia. Si usa stando in ginocchio ed è molto efficace. Corda Intramontabile e utilissima, questo semplice attrezzo non ruba spazio e vi permette di allenare il “fiato”; in perfetto stile “Rocky”. L’importante è trovare il giusto ambiente dove usarla per non travolgere la cristalleria!