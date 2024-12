Oroscopo del 20 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata. Sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà densa di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 dicembre.

ARIETE Questo periodo porta qualche scossa emotiva per l'Ariete, ma sarete in grado di controllarla. Sfruttate le opportunità con energia, progetti di viaggio e crescita. Mercurio e Sole suggeriscono di gestire saggiamente le risorse.

TORO L'opposizione di Venere prospetta una giornata tranquilla. Urano vi rende premurosi, specialmente per chi nato nella terza decade. Altruismo e impegno saranno apprezzati, mentre la Luna invita a tenere sotto controllo le finanze.

GEMELLI Plutone in famiglia e rapporti con i più piccoli vi daranno gioia. Moti planetari vi vedono affaticati, ma troverete stimoli nuovi. Amore intenso con il Sagittario; lavoro con nervosismo da evitare. Evitate di sprecare denaro, oggi, concentratevi altrove.

CANCRO In giornata i pianeti vi favoriscono con Saturno, Urano, Nettuno e la Luna che illuminano la vostra natura talentuosa. In amore, influenza positiva della Luna in Vergine; al lavoro, intuizioni sorprendenti e fortuna nelle finanze grazie alla Luna.

LEONE Buoni auspici sotto tutti i punti di vista: il Sole in Sagittario vi rende entusiasti e capaci di dare il vostro contributo. In amore, generosità e slancio di conquista non mancano, ma evitate rischi finanziari. Lavorate con forza decisionale e prudente.

VERGINE La giornata vede la Luna nel vostro segno, con focus sui rapporti familiari e passione intensa nell'amore grazie a Urano. Energia e iniziative lavorative favoriti da Marte, con buone possibilità nelle finanze.

BILANCIA Oggi, governate con sicurezza emotiva grazie a Giove, Plutone, Venere e Marte. In amore, pazientate e siate meno rigidi. Sul lavoro, fidatevi dell'intuito e superate le esitazioni. Venere porta fortuna, con entrate inaspettate per questa settimana.

SCORPIONE La Luna è in Vergine, porta fortuna specie a chi è nato a ottobre. Il cielo è positivo: godetevi l'intesa sentimentale e comunicativa. In ambito lavorativo, siate sensibili con i nuovi colleghi. Buona fortuna nelle finanze.

SAGITTARIO Momento favorevole per i Sagittario, con protezione solare per tutte le decadi. Amore stabile e lavoro prospero. Affinità con segni d'aria che sono il segno complementare ideale, offrendo stimoli e affinità. Valutate nuove opportunità lavorative con attenzione e attesa per le finanze.

CAPRICORNO Giornata propizia con l'energia cosmica a vostro favore. In amore, attrazione magnetica. Al lavoro, attenzione ai dettagli e fiducia nell'istinto per il successo. Consigliabili investimenti grazie alle influenze positive di Mercurio e Urano.

ACQUARIO Il clima familiare si rasserena oggi, con sorprese per la famiglia. Con Plutone nel vostro segno, vi sentirete audaci in amore, specialmente per compleanni tra 21 gennaio e 7 febbraio. Mercurio vi fa primeggiare sul lavoro, ma il denaro potrebbe essere ostico, state attenti alle finanze.

PESCI La Luna nel segno opposto, porta equilibrio senza intoppi. In amore Urano e Saturno regalano gioia e razionalità. La Vergine, vostro complementare, unisce analisi e creatività. L'intuito risolve questioni lavorative ed evitate rischi finanziari.