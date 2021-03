Allenamento da fare a casa, 8 esercizi da fare tutti i giorni

Come mantenersi in forma pur restando a casa. Un piano di esercizi giornalieri, per sessioni da 20/30 minuti che allenano tutti i distretti muscolari del corpo

Come allenare gambe e glutei

L’allenamento di gambe e glutei può essere fatto eseguendo questi tre esercizi molto diffusi.

Gli squat classici si eseguono partendo dalla posizione eretta. Mantenere i piedi paralleli, divaricandoli a larghezza spalle. Facendo si che la schiena sia dritta per tutto lo svolgimento dell’esercizio, flettere gambe e ginocchia per svolgere lo squat. Ritornare poi alla posizione iniziale. Svolgere 15 ripetizioni.

Gli affondi frontali sono un altro ottimo allenamento per gli arti inferiori e i muscoli dell’area psoas. Anche in questo caso si parte dalla posizione eretta. Portare un piede in avanti per eseguire il piegamento dell’arto a 90°, facendo si che il ginocchio non tocchi mai veramente terra. Ritornare nella posizione iniziale spingendo il piede ancorato a terra. Per i più allenati esiste anche la versione saltata. In entrambi i casi, è ideale ripetere l’esercizio alternando le gambe. Svolgere 24 ripetizioni (12 per gamba).

Il ponte per glutei è l’esercizio perfetto per chi vuole un lato b scolpito. Distendersi su un tappetino in posizione supina e piegare le gambe. Con le braccia lungo i fianchi, contrarre i glutei per alzare il bacino. Restare nella posizione per qualche secondo, poi ritornare a terra per ripetere l’esercizio. Svolgere 30 ripetizioni.

Come allenare gli addominali

L’esercizio più diffuso per potenziare la parete addominale e l’area core, è quello del plank o tavola, che può essere svolta nella variante frontale o laterale. In questo particolare allenamento, sono coinvolti anche gli arti inferiori e superiori, per mantenere il corpo in assetto. L’ideale sarebbe mantenere la posizione per circa un minuto.

Per chi preferisce qualcosa di più tradizionale, consigliamo i crunch. Una volta posizionatisi supini su un tappetino, con le gambe piegate, si incrociano le mani dietro la testa o sopra il plesso solare. A questo punto si esegue una flessione della colonna vertebrale per far sì che si alzi la parte superiore della schiena. Gli addominali sono ben contratti nella fase di salita, ma soprattutto in quella di ritorno nella posizione iniziale. Svolgere 30 ripetizioni.