Workout total body a casa in 30 minuti, gli esercizi da eseguire

Complice la quarantena e i centri sportivi chiusi, chi in questi mesi ha voluto mantenersi in forma, è dovuto ricorrere a metodi di allenamento alternativi, fatti di esercizi da svolgere a casa, senza l’utilizzo di particolari attrezzi Condividi:

Ecco un workout full body pensato appositamente per allenare ogni distretto muscolare (gambe, braccia, abs e cardio). Se ripetuto in due circuiti, si svolge in 30 minuti circa o poco più ed è a bassa/media intensità. Alla fine di ogni esercizio, si raccomanda qualche secondo di riposo per calmare il corpo e prepararlo alla ripetizione successiva.

15 squat classici approfondimento Glutei, i migliori 5 esercizi con pesi da fare a casa Lo squat è un esercizio a corpo libero che rafforza la parte inferiore del corpo, la cosiddetta zona GAG (Gambe, Addominali, Glutei). Una sua esecuzione corretta parte dalla posizione eretta, con i piedi paralleli e leggermente divaricati secondo l’apertura delle spalle. Portando indietro i fianchi, si esegue il piegamento di gambe e ginocchia. Una volta conclusa la flessione, ripetere il tutto all’inverso e tornare alla posizione eretta. 30 step up su sedia (15 per gamba) Come lo squat, anche l’esercizio di step gambe è utile per la tonicità degli arti inferiori. È un esercizio che richiama il normale movimento di salita delle scale. Non richiede troppa flessibilità e la sua difficoltà varia in base all’altezza della sedia utilizzata. L’esercizio parte dalla posizione eretta. Piegare la gamba con la quale si vuole iniziare e salire sulla sedia. L’altra gamba può essere ugualmente poggiata o mantenuta in equilibrio per alcuni secondi. L’esercizio si conclude con la discesa del gradino e il ritorno alla posizione iniziale. Per un corretto allenamento, svolgere 15 alzate con la gamba destra e altrettante con la sinistra.