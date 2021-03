Bodybuilding: migliori esercizi per aumentare forza e massa muscolare

Vediamo alcuni esercizi molto famosi e spesso utilizzati nel bodybuilding per aumentare la massa muscolare Condividi:

Il bodybuilding (in italiano culturismo) è una disciplina che tramite l'allenamento con pesi e sovraccarichi si pone come obiettivo il cambiamento della composizione corporea, con l'aumento della massa muscolare e la riduzione del grasso corporeo. Le finalità sono estetiche ma anche competitive. Vediamo allora alcuni degli esercizi più noti per aumentare forza e massa muscolare. Ovviamente ognuno deve adattare gli esercizi al proprio grado di allenamento, quindi è sempre meglio chiedere la consulenza di un personal trainer.

Vertical row approfondimento Allenare il trapezio, i 4 esercizi più efficaci ll vertical row è un macchinario presente generalmente in molte palestre per l’allenamento del dorso. Questo movimento lavora prevalentemente su trapezio, romboidi, deltoidi posteriori e gran dorsale. Come eseguirlo: da seduti, con il petto in appoggio al cuscino imbottito di supporto della panca. Partenza con l’omero in flessione di circa 90 gradi. Avvicinate le scapole tra loro. Estendere completamente l’omero e quindi tirando portiamo verso dietro il braccio e facciamo una flessione a circa 90 gradi dell’omero nella tirata. Curl in concentrazione Si tratta di un esercizio monoarticolare per l'allenamento e l'isolamento del bicipite brachiale. Sedetevi sul bordo di una panca, con il busto leggermente piegato in avanti e le gambe ben divaricate. Prendete un manubrio con una mano ed appoggiate il gomito disteso all'interno della coscia, perpendicolare al suolo. Ora sollevate il manubrio flettendo il gomito e ruotando il palmo verso l'esterno fino a portarlo in posizione di supinazione, nella fase più alta del movimento.