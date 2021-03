Braccia, 5 esercizi in 30 minuti da fare a casa per rassodarle

Pelle flaccida o con grasso in eccesso? Pochi semplici esercizi da fare in casa per tonificare e fortificare le nostre braccia

A seguire cinque semplici esercizi che possiamo eseguire a casa per avere delle braccia toniche e senza grasso in eccesso.

Le braccia sono sostenute dai tricipiti , situati nella parte posteriore; proprio per questa posizione “scomoda” difficilmente riusciremo a sollecitare questi muscoli nelle attività quotidiane. Ovviamente, se vogliamo seguire un allenamento completo, occorre lavorare anche sui bicipiti , i muscoli anteriori delle braccia, che devono essere stimolati alla stessa maniera dei tricipiti per ottenere un effetto tonico e senza grasso in eccesso.

Le braccia sono sono spesso le prime vittime della perdita o dell’aumento di peso . La pelle flaccida o il grasso in eccesso sono dei fastidiosi e antiestetici dettagli causati dalla scarsa attività fisica o dall’età che avanza . Questi inestetismi si possono ovviamente risolvere praticando un po’ di sport, magari il nuoto che è la migliore attività per tonificare le braccia; in alternativa ci sono tutta una serie di esercizi casalinghi che possono aiutarci a mantenerci in forma e sempre tonici.

Esercizi da fare in casa: di cosa abbiamo bisogno?

Per allenarci in casa ci serviranno dei semplici attrezzi acquistabili online o in tutti i negozi di sport e affini. Ad esempio, non possiamo rinunciare a dei semplici pesi da braccio da 1 fino a 4 kg. In alternativa si può ripiegare su bottiglie d’acqua da 1 litro e da 1 litro e mezzo che faranno comunque al caso nostro.

Un altro strumento utilissimo è la palla da stabilità dai 45 ai 65 cm da scegliere a seconda della nostra altezza.

Infine è consigliabile avere anche un tappetino di quelli per gli esercizi, quelli da palestra per intenderci, che renderà meno scomodo il nostro allenamento.

Flessioni

Posizionarsi davanti ad uno specchio in modo da vedere se l’allineamento è corretto: le spalle devono essere in linea con i fianchi, la schiena ben dritta e il collo rilassato. Chi non è molto allenato può appoggiare le ginocchia al pavimento per alzarle completamente quando avrà più dimestichezza con l’esercizio.

Il suggerimento è quello di fare 15 o 20 ripetizioni, alternate a qualche minuto di riposo.