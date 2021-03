Allenare il trapezio, i 4 esercizi più efficaci

Il trapezio è un grande muscolo che può essere considerato contemporaneamente un muscolo cervicale ed un muscolo della spalla. Gli esercizi per il trapezio possono essere molto utili anche per persone che soffrono di cervicalgia cronica. Se eseguiti prima dell’attività sportiva, queste pratiche sono un ottimo modo di preparare la muscolatura cervicale allo sforzo fisico. Per allenare al meglio il trapezio non servono grandi pesi, a meno che l’obbiettivo non sia l'aumento del volume del muscolo. Il trapezio superiore eleva la scapola ed inclina lateralmente la testa: questa sua doppia funzione lo rende molto importante sia per la spalla che per il tratto cervicale. Il trapezio medio lavora soprattutto sulla scapola, contribuendo alla sua adduzione. Anche il basso trapezio lavora soprattutto sull’adduzione e sulla rotazione della scapola.