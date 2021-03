Pre e post workout, cosa mangiare e quali integratori assumere

Il primo allenamento parte dalla tavola. Ecco alcune idee per gli spuntini pre e post workout utili per avere sempre il corretto apporto di energia nell’attività fisica Condividi:

Il mantenimento dei benefici apportati con l’attività fisica viene non solo dalla costanza con cui ci si dedica all’allenamento, ma anche da una dieta bilanciata che garantisca il corretto apporto di energie prima e dopo il workout. Il primo allenamento parte dal mangiare bene a tavola e durante gli spuntini della giornata. È doveroso sfatare il mito secondo cui, se si mangia prima o dopo l’allenamento, si vanificano gli sforzi fatti. Al contrario, è fondamentale non saltare mai i pasti, perché il corpo ha bisogno di un adeguato apporto di energia per compiere l’attività e, in seguito, per reintegrare le sostanze bruciate con l’allenamento. Non esiste un pasto preciso per ogni disciplina, ma l’apporto energetico pre e post allenamento può comunque variare in base all’intensità dello sforzo praticato.

Cosa mangiare prima e dopo l'allenamento Gli spuntini pre e post workout sono importantissimi per un adeguato apporto di energia sia prima che dopo lo sforzo fisico. Quando si sceglie cosa mangiare prima dell'allenamento, è bene optare per alimenti leggeri e dalla digestione facile. Abbuffarsi è fuori discussione anche perché il corpo deve poter dirottare il flusso sanguigno e l'ossigeno ai muscoli coinvolti, non agli organi digestivi. Mangiando troppo o male prima dell'allenamento, si va a minare il rendimento dello stesso. In caso di allenamento mattutino, un pasto semplice ma equilibrato può includere due fette biscottate con marmellata oppure una barretta dietetica, da consumare insieme a una tazza di tè caldo o del caffè. Per lo spuntino pomeridiano si può scegliere tra la grande varietà di frutti di stagione, e i cereali che si possono anche "condire" con del miele. Lo spuntino pre workout deve avvenire almeno un'ora prima che la sessione inizi. Dopo l'allenamento, è fondamentale reintegrare tutte le sostanze perse, soprattutto carboidrati, proteine e lipidi. In questa fase, il pasto corretto è un pasto completo, pur sempre non esagerando. Via libera a pasta, riso e cereali (è ideale il consumo di gallette da accompagnare ad affettati e formaggi magri), ma anche tuberi, uova, carne e pesce da assaporare al più naturale possibile. In un allenamento ad hoc, l'idratazione non deve mai mancare. Serve alla buona salute complessiva dell'organismo. Essere idratati consente di rispondere più prontamente agli stimoli e recuperare meglio rispetto a chi non lo è.