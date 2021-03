Addominali, esercizi in 10 minuti da fare a casa per una pancia piatta

L'insegnante di yoga Beatrice Mazza ci suggerisce alcuni esercizi molto veloci da praticare a casa per lavorare sull'addome Condividi:

Abbiamo chiesto alla personal trainer e insegnante di yoga Beatrice Mazza (Instagram @beatrice__mazza) di indicare alcuni esercizi perfetti per allenare gli addominali. “Allenare l’addome è fondamentale per avere un corpo forte e per ridurre il rischio di dolori a carico della colonna vertebrale. A livello estetico per ottenere un addome piatto e scolpito è importante sì fare esercizi specifici per l’addome, ma anche mantenere uno stile di vita attivo, allenare il corpo nella sua interezza e seguire uno stile alimentare bilanciato ed equilibrato”. Andiamo allora a scoprire gli esercizi per gli addominali da fare in 10 minuti.

Forearm plank approfondimento Gambe, 3 esercizi in 10 minuti da fare a casa per snellirle Dalla posizione di quadrupedia, posizionare gli avambracci a terra, i gomiti sotto le spalle. Distendere le gambe tese dietro andando a creare una linea retta dalle spalle ai talloni. Attivare l’addome, i glutei e il pavimento pelvico inspirando ed espirando in maniera regolare. Eseguire per trenta secondi per 4 volte con recupero 30 secondi. High plank Dalla posizione di quadrupedia, con i palmi delle mani sotto le spalle allungare il corpo teso dietro. Creando una linea retta dalle spalle ai talloni. Mantenere i piedi larghi quanto il bacino. Respirare in modo regolare, portando l’ombelico verso la colonna e attivando addome, glutei e pavimento pelvico. Eseguire per trenta secondi per 4 volte con recupero 30 secondi.