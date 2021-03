Gambe, 3 esercizi in 10 minuti da fare a casa per snellirle

Non servono attrezzi o allenamenti particolari per migliorare la tonicità delle gambe . Magari le vedete gonfie, poco sode e volete snellirle un po' con qualche esercizio veloce, da incastrare tra lavoro, famiglia e incombenze quotidiane. Ecco perché ci siamo fatti suggerire da Lara Cavanna , insegnante di Pilates e danza (IG @laracavanna), 3 esercizi molto semplici da svolgere in soli 10 minuti, perfetti per rinforzare e modellare le gambe.

Premessa: non esistono esercizi per un dimagrimento localizzato, infatti per migliorare globalmente la propria condizione fisica è fondamentale seguire un'alimentazione corretta e fare esercizio fisico vario, includendo l’allenamento di tutte le sue parti. Come per gli altri esercizi che riguardano la cura del corpo, anche in questo caso per vedere dei risultati sono necessari impegno e costanza. Una settimana di esercizi probabilmente servirà a poco, ma se ogni giorno vi ritaglierete 10 minuti di tempo per allenarvi, riuscirete a sentirvi meglio e a vedere le vostre gambe più in forma.

Relevé

Questo esercizio tipico dei danzatori è estremamente utile per allenare i polpacci e aiutare la circolazione sanguigna. Svolgimento: in piedi gambe unite ed estese salite in mezzapunta tenendo i talloni vicini e scendete. Fatelo 10 volte per 3 ripetizioni. Per intensificare l'esercizio ripetetelo con una gamba sola staccando l'altra da terra.