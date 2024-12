Corridoio Vasariano degli Uffizi riapre domani dopo otto anni

"Nudità rinascimentale di potenza particolare"

Il Corridoio venne progettato da Giorgio Vasari ed è lungo 750 metri. Venne richiesto dal Duca Cosimo I de' Medici, nel 1565, in occasione del matrimonio del figlio Francesco con Giovanna d'Austria. Veniva utilizzato per consentire ai regnanti di spostarsi indisturbati e senza correre rischi per la loro incolumità, dalla loro residenza privata in Palazzo Pitti e fino alla sede del governo in Palazzo Vecchio. Per il momento il Corridoio non ospita opere d'arte del patrimonio delle Gallerie degli Uffizi, e si pone come un semplice tunnel aereo. Il direttore della Galleria degli Uffizi, Simone Verde: “Questa nudità rinascimentale ha una sua potenza molto particolare, che abbiamo scoperto noi stessi nell'ultima fase dei restauri, e credo sia un'opportunità scoprirlo vuoto per una prima fase, così come lo conobbero e lo attraversarono i primi Medici” continua Verde “Ovviamente seguirà un progetto di allestimento al quale stiamo lavorando e che vi presenteremo a tempo debito”.