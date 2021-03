Bande elastiche per il fitness: cosa sono e quali scegliere

Le bande elastiche sono accessori fitness utili per allenarsi anche a casa. Scopriamo cosa sono e come sceglierle

Le bande elastiche conosciute anche come fasce elastiche, oppure, bande di resistenza , sono accessori fitness molto efficaci per allenarsi anche a casa.

Le bande elastiche o di resistenza sono fasce elastiche, più o meno sottili, realizzate in gomma oppure in tessuto.

Come scegliere le bande elastiche

Per scegliere qual è l’elastico fitness più adatto per le tue esigenze, è opportuno capire il tipo di workout. Infatti, se sei un principiante è meglio iniziare con il modello a resistenza light, ideale anche per praticare il Pilates.

La resistenza medium, invece, è consigliata per svolgere tutti gli esercizi total body; infine, i modelli con maggiore resistenza sono per gli esperti che vogliono intensificare il lavoro muscolare.

Gli elastici semplici circolari si possono usare per eseguire vari esercizi per le gambe partendo dalla posizione supina, come i donkey kick, gli squat, oppure gli slanci posteriori a gamba tesa, per citarne solo alcuni.

Un altro consiglio è di optare per i modelli in tessuto, perché morbidi e confortevoli, e facili da pulire e lavare; in più, rispetto agli elastici in gomma questi sono molto più versatili e più facili da usare anche per esercizi di riabilitazione, stretching e rafforzamento muscolare.

Gli elastici fitness con maniglie, invece, sono più comodi perché presentano l’impugnatura, ma al contrario delle precedenti non consentono di cambiare l’intensità dell’esercizio in quanto non permettono di cambiare la resistenza.