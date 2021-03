Allenamento con bande elastiche, 5 esercizi da fare a casa

Perfette per allenarsi in casa , specie in questo momento di pandemia, i benefici che le bande elastiche hanno sul corpo e sulla salute dei muscoli sono comprovati. Si ricorda che, prima di svolgere uno qualsiasi degli esercizi sotto indicati, è bene abituare il corpo ai movimenti con una fase di riscaldamento , di durata variabile a seconda delle proprie necessità.

Poco ingombranti e sicuramente economiche, di bande elastiche ne esistono in commerco di tanti tipi, con una taratura variabile che le rende adatte a tutti i livelli di allenamento. Una volta scelto il colore che corrisponde alla propria taratura, possono essere utilizzate durante l’ allenamento a corpo libero , da soggetti principianti, così come da esperti.

Esercizi per l’allenamento di braccia e schiena



Per l’allenamento della parte alta del tronco, in particolare schiena e arti superiori, è perfetta l’estensione dei tricipiti. Per svolgere correttamente l’esercizio occorre afferrare la banda elastica con entrambe le mani e al tempo stesso piegare il gomito del braccio che si vuole lavorare (la mano deve essere in linea con le spalle). Mantenendo ben salda la banda, portare il braccio opposto sopra la testa, a 90°. Poi distenderlo per l’allungamento del tricipite. In genere si svolgono 15 ripetizioni per braccio.

Esercizi per l’allenamento della zona GAG (Gambe, Addominali, Glutei)

Il Side Plank laterale, con elevazione della gamba, è perfetto per movimentare sia la parete addominale che gli arti inferiori. L’esercizio inizia dalla posizione di plank laterale dove il corpo è in assetto, sorretto dal braccio a terra e dalle gambe a 90° sul pavimento, racchiuse dentro la banda elastica. Tra le due, la gamba che sta sopra va ora tesa e alzata da terra per l’allungamento. Mantenere sempre il corpo teso e i glutei contratti. Svolgere il percorso inverso per tornare alla posizione iniziale. In genere l’esercizio comprende 15 alzate per gamba.