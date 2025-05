Today At Apple: Atelier dell’Errore presenta una nuova storia d’arte

Dalle ore 18 del prossimo venerdì 23 maggio, un nuovo appuntamento con Today At Apple coinvolgerà lo store di Via del Corso a Roma: l’incontro in programma è un talk con Atelier dell’Errore, collettivo artistico fondato nel 2002; un’occasione per presentare il loro progetto ventennale che ha attirato attenzioni nazionali e internazionali su arte, performance e accessibilità. Durante l’incontro è previsto un dialogo tra Luca Santiago Mora (fondatore di Atelier dell’Errore) e la giornalista e conduttrice radiofonica Gabriella Caramore, per raccontare l’evoluzione del progetto, le sue pratiche artistiche e l’impianto etico che ne sostiene la visione. Sarà inoltre possibile immergersi in una selezione di opere del collettivo, proiettate sul videowall dello store, offrendo al pubblico uno sguardo nel loro universo artistico.