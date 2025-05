Maggio porta con sé un fitto calendario di mostre nella Capitale, da Frida Kahlo a Caravaggio. Ritorna, come ogni mese, la “Domenica al museo”, con ingresso gratuito nei musei e parchi archelogici statali il 4 maggio

Ma sono tanti anche i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Domenica 4 maggio in quanto prima del mese, a Roma i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e quella dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso un’ora prima) saranno a ingresso gratuito per residenti e non residenti a Roma.

Proseguono alcune importanti mostre nei musei della Capitale, da Edvard Munch, fino a giugno a Palazzo Bonaparte a Salvador Dalì, al Museo Storico della Fanteria fino al 20 luglio. Con la primavera sbocciano anche nuove mostre nella Capitale. Esposizioni che celebrano i fiori, l'acqua, la vita e l'arte classica e contemporanea. Non mancano i nomi degli grandi artisti, l'arte orientale e viaggi nella storia dell'animazione.

Caravaggio a Roma

Caravaggio sarà in mostra a Palazzo Barberini fino al 6 luglio prossimo. Riunendo alcune delle opere più celebri, affiancate da altre meno note ma altrettanto significative, la mostra vuole offrire una nuova e approfondita riflessione sulla rivoluzione artistica e culturale del Maestro, esplorando per la prima volta in un contesto così ampio l’innovazione che introdusse nel panorama artistico, religioso e sociale del suo tempo.

L'arte orientale e le anime giapponesi

"Gli Shinhanga. Una Rivoluzione nelle Stampe Giapponesi" è la mostra ospitata nei Musei di San Salvatore in Lauro di Roma, dal 13 marzo al 15 giugno. Un'esposizione di opere magistrali mai viste in Italia, provenienti da collezioni private e dalla Japanese Gallery Kensington di Londra, ma anche preziosi kimono, fotografie storiche e oggetti d’arredo, celebra la continuità e l’evoluzione della tradizione artistica giapponese, mostrando come il movimento Shinhanga abbia saputo preservare le tecniche secolari dell’incisione su legno pur introducendo prospettive innovative e influenze d’oltreoceano.

La Terra e i cinque sensi

Villa Torlonia, dal 3 aprile al 31 agosto, negli spazi di Technotown - Hub della scienza creativa di Roma Capitale, apre al pubblico la mostra “Terra - Il Pianeta in cinque sensi”, organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della sua istituzione. Costruita intorno ai cinque sensi, la mostra si sviluppa attraverso un percorso interattivo multisensoriale che, tramite olfatto, gusto, tatto, udito e vista, consente di riconoscere direttamente alcuni dei più importanti fenomeni naturali.