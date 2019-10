Dua Lipa, cambio look per la cantante

Dua Lipa ha deciso di tagliare con il passato optando per un nuovo look . La cantante si prepara per il ritorno sul mercato discografico internazionale.

Dua Lipa è pronta per il grande comeback sulle scene musicali, nel frattempo la giovane stella del pop ha deciso di cambiare radicalmente look, forse proprio in visto del nuovo lavoro.

Dua Lisa: ritorno alle porte?

Due Lipa, classe 1995, è tra le popstar di maggior popolarità degli ultimi anni. La cantante di “Hotter Than Hell” è salita alla ribalta con il singolo “Be the One” inanellando in seguito un successo dietro l’altro fino a diventare una delle protagoniste principali del mercato discografico internazionale. Infatti, nonostante la giovanissima età, la cantante vanta già due Grammy Awards: il primo come “Best New Artist” e il secondo per il brano “Electricity" con Silk City che le ha permesso di trionfare nella categoria “Best Dance Recording”.

Negli ultimi mesi si è parlato molto del nuovo album di Dua Lipa e stando a quanto emerso online nelle scorse settimane, l’artista sembrerebbe essere pronta per il lancio del secondo lavoro di inediti che avrà l’arduo compito di bissare il successo dell'album omonimo, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre un milione di copie sul suolo a stelle e strisce.

Dua Lipa: il nuovo look

Pochi giorni fa Dua Lipa (qui potete trovare tutte le foto più belle del fidanzato Anwar Hadid, fratello di Gigi e Bella) ha pubblicato alcuni post che hanno subito lasciato presagire nuova musica.

L’annuncio è stato fatto dalla cantante stessa tramite il suo profilo Instagram che vanta oltre trentaquattro milioni di follower. Dua Lipa ha infatti postato tre foto nelle quali ha sfoggiato il nuovo look aggiungendo come didascalia: “Una nuova era! Grazie per la pazienza. Ci vediamo presto”.

Gli scatti mostrano il nuovo colore di capelli della cantante che ha deciso di salutare il passato con un nuovo look che diventerà sicuramente una nuova tendenza a livello internazionale.