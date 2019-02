Grammy Awards 2019, trionfo di Dua Lipa

Un'ascesa perfetta che ha reso Dua Lipa una delle artiste di maggior successo al mondo. Questa notte la cantante ha trionfato ai Grammy Awards 2019 portandosi a casa due premi: Best New Artist e Best Dance Recording.

Una delle ascese più sorprendenti e meritate degli ultimi anni, settimana dopo settimana, mese dopo mese Dua Lipa è stata in grado di affermarsi nella scena musicale come poche altre artiste hanno saputo fare nell’ultimo decennio. La cantante inglese con origini albanesi non ha avuto un’immediata esplosione a livello internazionale ma è riuscita a costruirsi il successo singolo dopo singolo ampliando il suo pubblico, diventando un’icona di stile e imponendosi nello scenario pop come una delle principali protagoniste.

Il trionfo ai Grammy Awards 2019

La scalata perfetta di Dua Lipa ha portato la giovanissima cantate, classe 1995, a trionfare ai Grammy Awards 2019 in ben due categorie: Best New Artist e Best Dance Recording con il brano “Electricity” in collaborazione con Silk City, formazione composta dai geniali Diplo e Mark Ronson.

L’annuncio della vittoria come Best Dance Recording è avvenuta mentre la cantante era ancora nel backstage, ma fortunatamente il suo staff ha ripreso il momento caricando poi sui social il video della sua reazione, ovvero un misto di gioia e incredulità. La seconda vittoria è invece arrivata durante la cerimonia e Dua si è presenata sul palco per ritirare il premio tenendo un discorso di ringraziamento molto apprezzato dal pubblico in cui ha sottolineato come le donne stiano facendo passi avanti nel mondo dell’intrattenimento e come sia di assoluta importanza non smettere mai di credere nei propri sogni continuando a lavorare per la loro realizzazione

Dua Lipa è stata anche protagonista dello show grazie a un’esibizione in cui ha mescolato seduzione e femminilità insieme a St. Vincent con cui si è esibita in un mash up di due loro hit: “Masseduction" e “One Kiss”, quest’ultimo brano di successo planetario che ha consegnato a Dua Lipa e a Calvin Harris riconoscimenti in tutto il mondo grazie alle vendite stratosferiche; ad esempio, il singolo ha superato le 100.000 copie vendute in molte nazioni, tra le quali Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Francia, Australia e Canada.

Il successo di Dua Lipa

La grande forza di Dua Lipa è stata quella di differenziarsi da tutti gli altri artisti emergenti, infatti già dal video di “Be The One” fu possibile vedere in lei una luce e una personalità differenti, esaltate anche da una bellezza unica e da un timbro di voce graffiante. Subito dopo “Be The One” sono arrivati brani come “Last Dance”, “Hotter Than Hell” e “Blow Your Mind”, molto curati a livello musicale e supportati da video in cui la dirompenza della cantante era sotto gli occhi di tutti. Il grande punto di svolta della sua carriera è arrivato con “New Rules”, anthem del girl power in cui Dua ha elencato le regole da seguire quando il telefono squilla per una chiamata del tuo ex fidanzato.