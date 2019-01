Dua Lipa, esce il nuovo singolo "Swan song"

Dopo un 2018 indimenticabile, Dua Lipa ha pubblicato il nuovo singolo “Swan Song”. La canzone precede l’uscita del film ALITA: Angelo Della Battaglia, prodotto da James Cameron e Jon Landau e diretto da Robert Rodriguez. Con il brano è stato pubblicato anche il video che vede Dua Lipa districarsi nelle pericolose strade di Iron City nel mezzo del mondo di Alita. Floria Sigismondi, regista del video, ha commentato le immagini: «Mentre nel film Alita è letteralmente alla ricerca di se stessa, la sua storia è una potente allegoria per tutte quelle ragazze che ancora non sono a conoscenza del loro potere. Volevo giocare proprio con quella consapevolezza, gettando Dua in un angolo del mondo di Alita e permettendo ad Alita di agire come un surrogato che la conduce in un viaggio per scoprire che lei è più forte di quanto avesse mai immaginato». “Swan Song” è stata scritta dalla stessa cantante insieme a Justin Tranter, Kennedi Lykken, Mattias Larsson, Robin Fredriksson e Tom Holkenborg.

Il 2018 da record di Dua Lipa

Nel 2018 Dua Lipa ha infranto numerosi record. La riedizione del suo album omonimo (nella sua versione standard o deluxe) è diventato il disco di un’artista femminile più ascoltato su Spotify. Con oltre 4,22 miliardi di click, la popstar britannica è diventata la quarta cantante a raggiungere la classifica dei 20 dischi più suonati sulla piattaforma streaming dopo Ariana Grande ("My Everyting"), Zara Larsson ("So Good") e Rihanna ("ANTI"). Ovviamente, il brano più popolare del suo disco è "New Rules" vicino al miliardo di ascolti. Inoltre, Dua Lipa ha conquistato quattro nomination ai Brit Award del 2019 e una ai prossimi Grammy Award come “Best new Artist”. Il suo inno d’indipendenza femminile nonché successo mondiale ‘New Rules” è entrata nella storia dei BRIT Award diventando la prima artista femminile a ottenere cinque nomination, portando a casa gli Award per British Breakthrough Act e British Female Solo Artist. Ad oggi, Dua Lipa ha venduto oltre 40 milioni di singoli e quasi 3 milioni e mezzo di album in tutto il mondo raggiungendo la certificazione ORO anche in Italia.

Il nuovo album di Dua Lipa

Dua Lipa sta continuando a lavora al suo secondo album. Da mesi si rincorrono le voci e la stessa artista spesso ha parlato del suo nuovo lavoro alla stampa: «Ogni volta che ho un paio di giorni liberi vado in studio, mi aiuta anche a fuggire dalla vita in tour e da tutti i vari spostamenti, questo tipo di approccio mi permette di concentrarmi meglio sul da farsi». La cantante ha detto di aver ascoltato Prince, Outkast e Gnarls Barkley, artisti che hanno influenzato la nuova direzione che sta prendendo l'album. «Sono davvero entusiasta del lavoro fin qui svolto, non vedo l’ora di pubblicarlo». Dua Lipa ha anche trascorso un po’ di tempo in studio con il genio del pop Max Martin e spera di poter collaborare maggiormente con lui: «La sua attenzione ai dettagli e il modo in cui scrive le canzoni è molto spontanea. È stato interessante lavorare e imparare da qualcuno che è così straordinario e così stimolante».