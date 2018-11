"Dua Lipa" è l'album di un'artista femminile più ascoltato su Spotify

Non accenna ad arrestarsi il successo di "Dua Lipa", album omonimo di debutto della cantante inglese, uscita in versione deluxe

Il successo di Dua Lipa è totale e sempre più travolgente. La cantante inglese di origine kosovara ha appena pubblicato una riedizione del suo primo album omonimo e venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo grazie ai singoli "IDGAF" , "Blow Your Mind (Mwah)" e "New Rules". In Inghilterra il suo album ha incrementato le sue vendite record e ora ha superato le 300.000 copie. Oltre ai singoli di successo, Dua Lipa ha rinnovato il suo album di debutto grazie alle collaborazioni con Calvin Harris, Martin Garrix e Silk City che hanno ampliato e dato nuovo lustro all’edizione deluxe. Questa la tracklist completa di "Dua Lipa: The Complete Edition":

Disco 1

Genesis Lost In Your Light ft. Miguel Hotter Than Hell Be The One IDGAF Blow Your Mind (Mwah) Garden No Goodbyes Thinking Bout You New Rules Begging Homesick Dreams Bang Bang Room For 2 New Love Bad Together Last Dance

Disco 2

Want to Running Kiss Snd Make Up ft. Blackpink One Kiss Electricty ft. Diplo e Mark Ronson Scared to be Lonely ft. Martin Garrix No Lie feat. Sean Paul New Rules - live

Lo straordinario successo di Dua Lipa

La riedizone del suo album omonimo (nella sua versione standard o deluxe) è appena diventato il disco di un’artista femminile più ascoltato su Spotify. Con 4,22 miliardi di click, la popstar britannica diventa la quarta cantante a raggiungere la classifica dei 20 dischi più suonati sulla piattaforma streaming dopo Ariana Grande ("My Everyting") Zara Larsson ("So Good") e Rihanna ("ANTI"). Ovviamente, il brano più popolare del suo disco è "New Rules" che è vicino al miliardo di ascolti. “Voglio conquistare il mondo", aveva confidato in un'intervista prima della sua esplosione e Dua Lipa sembra essere riuscita nel suo intento. Da allora, tutto ciò che tocca sembra trasformarsi in oro e ha intenzione di sfruttare il momento positivo al punto tale da lavorare al suo secondo album con Max Martin. Il produttore ha già collaborato con Katy Perry, Taylor Swift e Britney Spears. Nel frattempo, Dua Lipa dovrebbe realizzare il tema musicale del prossimo James Bond in programma per il 2020.

I 10 album più ascoltati su Spotify

Nella classifica generale degli album più ascoltati su Spotify, Dua Lipa occupa il sesto posto. Al primo posto c’è Ed Sheeran con “Divide”, lo stesso artista è anche al terzo posto con “X”, mentre alla seconda piazza c’è “Purpose” di Justin Bieber. Questa la classifica dei dieci album più ascoltati su Spotify: