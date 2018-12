Dua Lipa: il nuovo singolo è "Electricity"

In occasione dell’uscita della sua nuova canzone, la cantautrice e modella britannica Dua Lipa si è fatta bionda. Il nuovo singolo, in featuring con DJ Diplo – uno dei DJ più pagati al mondo – e Mark Ronson sarà disponibile il 6 settembre 2018. Il grande annuncio del singolo, dato da Dua Lipa stessa sul suo profilo Instagram (17.7 milioni di follower) e Twitter, arriva anche con la promessa di un video musicale dedicato, in arrivo però prossimamente.

“Electricity”, il nuovo singolo di Dua Lipa: tutte le info

Il nuovo singolo firmato Silk City – ovvero Diplo e Mark Ronson - con Dua Lipa, arriverà il 6 settembre 2018. Per l’occasione, non solo la star britannica si è tinta gli iconici capelli castani di biondo, ma ha affrontato una campagna social davvero coinvolgente. La canzone “Electricity” è stata scritta in collaborazione con Romy Madley Croft degli xx.

Il primo teaser di questa esplosiva collaborazione è arrivato all’inizio di agosto, quando Mark Ronson, parlando con il The Times, si è lasciato sfuggire del progetto Silk City. L’obiettivo sarà quello di creare una canzone allegra, dove pianoforte e sonorità house si mescolano «come ai vecchi tempi». Ronson si è anche lasciato andare a un elogio per la voce straordinaria di Lipa: «Ha una tonalità imperante, profonda, che viene dall’anima. La sua voce sembra essere un retaggio ai vecchi gospel».

Silk City e Dua Lipa: una collaborazione da non perdere

Sempre a inizio agosto, Ronson e Diplo hanno rilasciato un’altra canzone, predecessore di “Electricity”, intitolata “Feel about You” feat. Mapei, che ha ottenuto oltre 80 mila ascolti su YouTube.

Dua Lipa è un’artista particolarmente ambita dai DJ di tutto il mondo: con il suo talento, ha trasformato “Scared to be Lonely” (2017) con Martin Garrix in una hit di grande successo, e la successiva “One Kiss” con Calvin Harris – il DJ più pagato del mondo – ha preso d’assalto le radio estive di tutto il mondo. Tra le altre importanti collaborazioni di Dua Lipa c’è sicuramente “High”, apparsa nella colonna sonora di “Cinquanta sfumature di rosso”.

Che cos’è il progetto Silk City

Sempre nell’articolo del The Times, Mark Ronson non si è solo sperticato in grandi elogi per il talento e la professionalità di Dua Lipa, ma ha anche affrontato il tema Silk City, ovvero il progetto appena nato tra lui e Diplo. Dal suo punto di vista, lavorare con il settimo DJ più pagato al mondo è particolarmente difficile. Se da una parte, infatti, Ronson è un polistrumentista appassionato, amante della sua musica, Diplo ha un approccio molto più easy per cui la musica non dovrebbe essere presa “troppo seriamente”. Due artisti così diversi tra loro hanno tanto da offrire e, al tempo stesso, tanti motivi per discutere. Ronson ha menzionato il fatto che spesso, l’agenda di Diplo lo tiene lontano dalla sala di registrazione: «Ammetto che a volte mi arrabbio: insomma, dovremmo praticamente vivere in quello studio! Ma poi mi rendo conto che questa sia la mia prima esperienza insieme a qualcuno, e le cose che piacciono a me non sono necessariamente quelle che piacciono a lui».