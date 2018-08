Dua Lipa è già al lavoro sul suo secondo album

Si avvicina il momento del secondo album per Dua Lipa. La cantante britannica di origini albanesi-kosovare, dopo aver incantato con una straordinaria performance prima della finale di Champions League, si è rimessa a lavoro e ha dichiarato che l’anno prossimo uscirà il seguito di Dua Lipa, il suo album di debutto. La cantante ha raccontato in un’intervista a Rolling Stones di come si stia avvicinando al cantautorato. Dopo essere stata in tour senza sosta per più di due anni, ora la cantante di “Be The One” sta lavorato sul nuovo materiale dall'inizio del 2018. «Ogni volta che ho un paio di giorni liberi vado in studio, mi aiuta anche a fuggire dalla vita in tour e da tutti i vari spostamenti, questo tipo di approccio mi permette di concentrarmi meglio sul da farsi». La cantante ha detto di aver ascoltato Prince, Outkast e Gnarls Barkley, artisti che hanno influenzato la nuova direzione che sta prendendo l'album. «Sono davvero entusiasta del lavoro fin qui svolto, non vedo l’ora di pubblicarlo».

Nuovo album per Dua Lipa, collaborazioni con Mark Ronson e Diplo

Dua Lipa ha anche trascorso un po’ di tempo in studio con il genio del pop Max Martin e spera di poter collaborare maggiormente con lui: «La sua attenzione ai dettagli e il modo in cui scrive le canzoni è molto spontanea. È stato interessante lavorare e imparare da qualcuno che è così straordinario e così stimolante». La cantante spera che i fan si relazioneranno alle nuove canzoni facendo riferimento ad un approccio personale. «Dev'essere un nuovo capitolo della mia vita. Voglio che l'arte sia soggettiva. Essere di dominio pubblico porta a chiedere sempre di chi è questa canzone o di cosa si tratta. Proprio per questo non smetterò di essere sincera riguardo alla mia musica, indipendentemente dalla quantità di attenzione del primo album. Puoi prendere la canzone e farla tua e non ha necessariamente lo stesso significato per te come per me. Nell’album ci saranno collaborazioni con Mark Ronson e Diplo, si tratta di un loro progetto ibrido che stanno creando chiamato “Silk City” e abbiamo fatto una canzone insieme, un fatto del quale sono davvero entusiasta. È ancora una volta, è qualcosa di diverso ma porta ad un po’ di nuova musica. Ho appena girato il video - l'ho girato l'altro ieri, ma ho finito alle sette di ieri mattina. Abbiamo girato tutta la notte. Non era al Louvre, sfortunatamente - era nel New Jersey»

Dua Lipa, disco d’oro in Italia

Mentre è in lavorazione per il suo secondo album, Dua Lipa può festeggiare il traguardo del disco d’oro in Italia. Proprio un mese fa sono state certificate le 25 mila copie vendute per il suo album di debutto e per l’occasione la cantante ha postato un tweet e un video di ringraziamento per i suoi fan italiani. Un bellissimo omaggio da parte dell’artista che ora spera di bissare il successo con il suo nuovo lavoro.