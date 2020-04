Dua Lipa, tutti i cambi di look

Dal grande successo con “Be The One ” alla recente hit “Physical ”, scopriamo insieme l’evoluzione della popstar più scintillante della musica, ovvero Dua Lipa !

di Matteo Rossini

Dua Lipa è una delle popstar più influenti degli ultimi anni. Singolo dopo singolo la cantante si è imposta come un fenomeno mediatico internazionale portando la sua musica nelle classifiche di tutto il mondo. Scopriamo insieme la sua evoluzione. Dua Lipa: la stella del pop La grande esplosione mediatica della cantante arriva con il singolo “Be The One” che conquista l’attenzione del pubblico e della critica. Il timbro graffiante, gli arrangiamenti elaborati e lo stile sempre ricercato la trasformano velocemente in una delle protagoniste del pop. “Hotter Than Hell” e “Blow Your Mind (Mwah)” riescono a mantenere alta l’attenzione su di lei, “Scared To Be Lonely” con Martin Garrix conferma le sue grandi potenzialità, “New Rules” la elegge a nuova stella della musica. Il suo omonimo album di debutto scala le chart in ogni angolo del pianeta diventando uno dei dischi più famosi degli ultimi anni, complici anche i singoli “One Kiss” con Calvin Harris ed “Electricity” con Silk City. Dua Lipa: il nuovo album è "Future Nostalgia" Il 31 ottobre 2019 la cantante ha aperto la sua nuova era discografica con il singolo “Don’t Start Now” che ha avuto il compito di fare da trampolino di lancio all’abum “Future Nostalgia”, enormemente apprezzato dal pubblico. Dua Lipa: tutti i suoi look L’evoluzione musicale della cantante è andata di pari passo con quella stilistica, infatti nel corso degli anni Dua Lipa ci ha abituati a continui cambi. Di fatti, l’immagine presentata al suo debutto discografico ha poi lasciato spazio a una ancora più ricercata. Iniziamo il nostro viaggio con uno scatto del 2016 in cui la cantante si esibisce live.

Mese dopo mese Dua Lipa si è imposta come icona di stile e glam proponendo outfit sempre più ricercati. Ecco uno scatto delPassiamo alquando Dua Lipa è ufficialmente divenuta una delle stelle più brillanti della musica pop, questa la sua celebre esibizione ai, uno degli eventi mediatici più importanti al mondo.Ilsegna un altro cambio di immagine per la cantante che dopo aver tagliato i capelli opta anche per un cambiamento drastico di colore.Concludiamo arrivando al più recente look della) che ha optato per una tinta con sfumature rosa.