MTV Europe Music Awards 2020: le Little Mix saranno le conduttrici

Little Mix: la girl band al comando degli MTV Europe Music Awards 2020

Prima i singoli ufficiali Break Up Song e Holiday, poi i brani promozionali Not A Pop Song e Happiness, in seguito l’annuncio dell’uscita della nuova canzone Sweet Melody con relativo video musicale come nuovo estratto dall’imminente disco Confetti e successivamente la comunicazione dell’arrivo della pellicola LM5: The Tour Film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Ora, le Little Mix (FOTO) sono pronte anche alla conquista del palco dello show che le ha viste debuttare come performer nel 2018 al fianco di Nicki Minaj con l’esplosiva esibizione sulle note del brano Woman Like Me, certificato con il disco di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 700.000 copie.

Poche ore fa gli account social degli MTV Europe Music Awards hanno annunciato l’arrivo di Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sul palco della cerimonia in qualità di conduttrici.

Le Little Mix mettono quindi a segno un nuovo importante traguardo confermando ulteriormente, come se ce ne fosse bisogno, il loro straordinario successo che le ha rese tra le artiste di maggior influenza nella storia della musica pop grazie a milioni di album venduti in tutto il mondo.