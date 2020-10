MTV Europe Music Awards 2020: quando si terrà la cerimonia

Little Mix , Lady Gaga , Ariana Grande , Justin Bieber e Taylor Swift sono solo alcuni degli artisti nominati alla ventisettesima edizione degli MTV Europe Music Awards , la cerimonia che ogni anno catalizza l’attenzione di tutto il mondo premiando coloro che nei dodici mesi precedenti si sono distinti tra video musicali, album e singoli in grado di conquistare le classifiche e il pubblico.

MTV Europe Music Awards: l’appuntamento

Nel corso degli anni l’evento musicale ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi del settore, quest’anno l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato una sostanziale modifica nell’organizzazione, infatti per la prima volta la cerimonia non si terrà fisicamente in una città ma virtualmente, come accaduto anche per i recenti MTV Video Music Awards che hanno visto trionfare la voce di 911 (FOTO).

Gli MTV Europe Music Awards 2020 sono pronti per portare una ventata di pop e divertimento, l’appuntamento con la manifestazione è fissato per domenica 8 novembre. Al momento non sono state rilasciate altre informazioni sullo spettacolo e su ciò che vedremo, non resta quindi che attendere per conoscere tutti i dettagli.